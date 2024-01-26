Ambulans uçak 10 günlük bebek için havalandı

ydın'da kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gören 10 günlük bebek, ileri tedavisinin yapılabilmesi için ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi. Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi gören bebek Öpöz'ün Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı ve yoğun bakım yatağı bulunan sağlık kuruluşuna sevk ihtiyacı olması sebebiyle İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığı Hava Nakil Koordinasyon Birimi ile irtibata geçilerek ambulans uçak talep edildi. Sağlık Bakanlığınca bu talebin ivedilikle değerlendirilmesiyle uçak ambulans tahsisi yapıldı. Bebek Öpöz küvözlü ambulans ile Adnan Menderes Üniversite Hastanesi Yenidoğan yoğun bakımdan alınarak, İzmir Adnan Menderes Havalimanına sevki sağlandı. Ambulans ile hava limanına sevk edilen bebek Öpöz ambulans uçak ile İstanbul'a nakledildi.