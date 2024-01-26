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Haberler Aydın Derse yetişmeye çalışan gençler şarampole uçtu

Derse yetişmeye çalışan gençler şarampole uçtu

KAZIM YÖRÜKCE
Derse yetişmeye çalışan gençler şarampole uçtu
AYDIN Efeler'de Mert Utlu (24) idaresindeki otomobil, başka bir otomobilin sıkıştırması nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yol kenarında bulunan tarlaya uçan otomobil ters döndü. Kazanın ardından can pazarı yaşanırken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaptığı çalışmalar sonucu sürücü Mert Utlu ile yolcular Dilan Özer (22) ve Abdurrahman Bozbay'ı (23) sıkıştıkları yerden çıkarttı. Hastaneye kaldırılan gençlerin üniversitedeki derslerine yetişmeye çalıştıkları öğrenildi.
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