İncirliova’ya yatırım yağacak

İncirliova son dönemde eğitim, spor, sağlık, enerji ve yol alanlarında hayata geçirilen hizmet yatırımları ile ön plana çıkarken, yerel yönetim ve merkezi yönetimin uyumlu çalışması, kısa zamanda ilçenin gelişmesine olumlu katkı sağladı. İlçede son birkaç ay içerisinde pek çok devlet yatırımının startı verilerek geleceğin İncirliova'sının temelleri atılmaya başlandı. Aydın'ın nüfus olarak en hızlı büyüyen ilçeleri arasında bulunan İncirliova'da pek çok alanda hayata geçirilen hükümet yatırımları şimdiden ilçeyi gelişim noktasında dikkat çekici bir boyuta taşıdı.

YENİ DEVLET YATIRIMLARI

Yakın dönemde gençlik merkezi, yarı olimpik yüzme havuzu, bireysel antrenman salonu, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOP) iş birliği ile yapılan yol çalışmaları, Kurtuluş, Atatürk ve Hürriyet Mahalleleri için sağlık ocağı, sekiz derslikli anaokulu ve 32 derslikten oluşan imam hatip lisesi, doğalgaz çalışmaları gibi birçok hükümet yatırımı hayata geçirilirken, Başkan Kaya'nın Ankara görüşmeleri doğrultusunda birçok yeni projenin ise planlaması yapıldı.

BİRLİK BERABERLİK VE UYUM

Yerel yönetimdeki istikrarın merkezi yönetimin gücüyle birleşmesi sonucunda ortaya çıkan uyumun, ilçeye kısa sürede büyük katkılar sağladığını ve ilerleyen dönemde bu katkının büyüyerek devam edeceğini belirten Başkan Kaya, "Göreve gelmeden önce en önemli söz olarak herkesin belediye başkanı olacağız, belediyenin kapılarını ardına kadar açarak belediye ile İncirliovalıları buluşturacağız demiştik. Bu dediklerimizi yaparak vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü tuttuk. Yeni dönemde ise yerel yönetimi merkezi yönetimin gücü ile buluşturarak devlet destekli projeler ile İncirliova'yı geleceğe taşıyacağız. Bu doğrultuda bakanlıklar düzeyinde yaptığımız görüşmelerin meyvelerini toplamaya başladık.

Misyonumuz birlik, beraberlik, uyum ve ahenk. Geleceğin İncirliova'sını inşa ederken, hizmet ve yatırım sürecinin Ankara ayağını titizlik ve kararlılıkla yürütüyoruz." diye konuştu. Başkan Kaya İncirliova'nın büyüyen ve gelişen bir ilçe olduğuna dikkat çekerek, "İncirliova gerek konumu gerekse hızla artan nüfusu ile ilimizin en önemli ilçelerinden biri. Büyüme ve gelişim noktasında İncirliova'yı çağın tüm gereksinimlerine sahip, modern bir ilçe yapmak için hem belediyemizin hem de merkezi yönetimin tüm imkânlarını seferber ediyoruz.

KISA VE UZUN VADELİ PROJELER

Başladığımız projelerin yanı sıra, katlı otopark, meydan düzenlemeleri, bir yüksek okul veya üniversite, Aydın'ın en büyük yüz ölçümüne sahip rekreasyon alanı, Cumhuriyet Mahallemize yeni bir ilkokul gibi, ön görüşmelerini gerçekleştirdiğimiz pek çok projenin hazırlığı içerisindeyiz. Geleceğin İncirliova'sını yeni neslin ihtiyaç ve kriterlerini göz önünde tutarak, hükümetimiz ile birlik, beraberlik ve uyum içerisinde inşa ediyoruz. Ortaya koyduğumuz enerji, çaba ve gayret neticesinde, en büyük sevdamız olan İncirliova'ya kısa ve uzun vadede birçok yatırım ve hizmeti kazandırmış olacağız." ifadelerine yer verdi.