İYİ Partili Güner rezalet çıkardı

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde İYİ Parti İlçe Başkanı Efe Güner, aldığı alkolün etkisiyle yangına giden itfaiye aracını engelleyip ekiple tartıştı. Hızını alamayan Başkan Güner, olayı görüntüleyen gazetecilere hakaret yağdırdı. Nazilli'de bir adreste yangın ihbarı üzerine harekete geçen Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri, 3 itfaiye aracıyla birlikte çıkış yapacağı sırada, bina önünde park halinde bulunan İYİ Parti İlçe Başkanı Efe Güner'e ait otomobil nedeniyle binadan çıkış yapamadı.

TARTIŞMA ÇIKARDI

İtfaiye araçlarının manevra kabiliyetini engelleyen otomobilin yoldan çekilmesini isteyen itfaiye ekipleri ile İYİ Partili Güner arasında tartışma çıktı. Alkollü olduğu öğrenilen Güner, 3 arkadaşıyla birlikte içinde bulunduğu otomobilini yoldan kenara çekmeyip bir süre itfaiye araçlarının çıkmasına izin vermedi. Daha sonra itfaiye istasyonuna giren Efe Güner ile arkadaşları masayı yumruklayıp ekiplere tehditler savurdu.

ÖFKEDEN GÖZÜ DÖNDÜ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bu sırada kavgayı duyarak olay yerine gelen gazetecilerle de tartışan Güner, olayı görüntülemeye çalışan gazeteci Nazlı Altınayar'a koluna vurarak görevini yapmasını engelledi. Polis ekipleri, öfkeden gözü dönen Efe Güner'i gözaltına alarak ekip aracına götürdü

GÖZALTINA ALINDI

Yaşananların ardından yangına giden itfaiye ekibini engellemek, kamu görevlilerine hakaret iddiasıyla ifadesi alınması için gözaltına alınan İYİ Partili Başkan Efe Güner, yapılan sağlık kontrolü sonrası karakola götürüldü. İtfaiye personeli Efe Güner'den şikayetçi oldu.