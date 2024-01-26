Tarihin en büyük yol yatırımı

İncirliova Belediyesi, Başkan Aytekin Kaya'nın yol sorunu olan mahalle kalmayacak anlayışı ile yürüttüğü çalışmalar ile ilçe tarihinde görülmemiş bir yol yapım hamlesi gerçekleştirdi. Vatandaşların kolay, konforlu ve güvenli şekilde ulaşım sağlaması için seferber olunarak ilçe genelinde önemli ulaşım yatırımları hayata geçirildi. Yapılan yol çalışmalarına ilave olarak Acarlar Mahallesi meydan yenileme ve Yahya Ümit Orbay Meydanı sağlıklaştırma çalışmaları da bu süreçte yapılarak İncirliovalıların hizmetine sunuldu. İncirliova'nın tüm mahallelerinde belediyenin sorumluluk alanları içerisinde kalan yolların yapım ve yenileme çalışmalarının daha önce görülmedik bir hızla tamamlanması ile ilçenin adeta çehresi değişti. Çalışmaların tamamlanması ile ilçenin birçok mahallesi hem estetik hem de modern cadde ve sokaklara kavuştu.

İncirliova Belediyesi, Başkan Aytekin Kaya öncülüğünde merkez ve kırsal mahalle ayrımı gözetmeksizin hayata geçirdiği yol yapım çalışmaları ile ilçe tarihinin en büyük yol yatırımına imza attı.

140 BİN METREKARE YENİ YOL

Başkan Kaya, İncirliova'da yol sorunu olan mahalle bırakmama konusunda kararlı olduklarının altını çizerek, "İlçemizde hem merkez mahallelerimizde hem de kırsalda 140 bin metrekare yolumuzun yapımını tamamladık. Ekiplerimiz sahada canla başla çalıştılar ve çalışmaya devam ediyor. Özellikle kırsal mahallelerimizde belediyemiz ve Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOP) işbirliği ile yürüttüğümüz çalışmalarımız sürüyor. Çok kısa sürede farklı desen ve şekillerde taşlarla döşeli, özel ışıklandırmalı sağlam ve estetik yollar inşa ettik, etmeye devam ediyoruz" dedi.

Hızla gelişen İncirliova'da doğal gaz çalışmaları nedeniyle yolların bozulduğunu belirten Kaya, "Doğal gaz bağlantısı esnasında bozulan yolların tamirini de ücretsiz olarak gerçekleştiriyoruz. Pek çok belediyenin ücretli gerçekleştirdiği bu hizmeti biz vatandaşlarımıza ücretsiz olarak sunuyoruz" dedi.