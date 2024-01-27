Başkan Günel ile yeni rotalar

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in "sürdürülebilir turizm" anlayışı doğrultusunda ve "müzeler kenti" projesi kapsamında art arda önemli adımlar atıldı. Kentin simgeleri olan Güvercinada Kalesi ile Tarihi Kervansaray'da müze kurmak için gerekli kararları alarak Türkiye'nin önemli koleksiyoncularıyla iş birliği protokolleri imzalayan Kuşadası Belediyesi, hazırlıklarını kısa süre içerisinde tamamladığı Porselen Bebek Müzesi ile Rosemary Anı Evi ve Haluk Perk Kahve Evi'ni yeni kültürel rotalar olarak kente kazandırdı. Başkan Ömer Günel'in kente kazandırdığı ilk müze Yıldırım Caddesi'nde bulunan iki katlı tarihi binanın Kuşadası Belediyesi ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) iş birliğinde restore edilmesiyle açılan Mineral ve Fosil Müzesi oldu.

ZAMANDA YOLCULUK

Tarihi Kervansaray'da kurulan Porselen Bebek Müzesi'nde ise koleksiyoncular Meral ve Öğül Orhan tarafından 40 yılda toplanan ve 290 parçadan oluşan Alman ve Fransız üretimi porselen bebekler sergileniyor. Marina mevkiinde ziyarete açılan Rosemary Anı Evi'nde, Kuşadası'nda 1965-1978 yılları arasında yaşayan ve kentin doğal güzelliklerini koruyarak tüm dünyaya tanıtmak için uzun yıllar emek veren Rosemary Baldwin'in günlük hayatında kullandığı eşyalar sergileniyor. Ayrıca tarihi mezar taşlarından oluşan sergi alanında ise 202 adet mezar taşı sergileniyor. Proje (TKB) tarafından düzenlenen Tarihi Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda "Başarı Ödülü"ne layık görüldü.