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Haberler Aydın Dev gemi 930 yolcusuyla Kuşadası'na geldi

Dev gemi 930 yolcusuyla Kuşadası'na geldi

Kuşadası Ege Port Limanı, geçtiğimiz hafta hava şartları nedeniyle rotasını değiştirmek zorunda kalan Bahama bayraklı Viking Saturn isimli kruvaziyer gemisine ev sahipliği yaptı. 2023 yılında hizmete giren ve modern İskandinav tasarımıyla dikkat çeken gemi, 930 yolcusuyla Kuşadası Limanı'na yanaştı.

İHA
Dev gemi 930 yolcusuyla Kuşadası’na geldi

Viking Saturn, 21 günlük Barcelona-İstanbul seferinin 15. gününde Kuşadası'na geldi. Gemi, Kuşadası'ndan sonra Çanakkale ve İstanbul'a uğrayacak. Geminin yolcuları, Kuşadası'nda Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi, Şirince Köyü gibi tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Kuşadası Ege Port Limanı yetkilileri, Viking Saturn'un Kuşadası'na gelmesinin, kruvaziyer turizminde olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.

Yetkililer, pandemi sonrası dönemde Kuşadası'nın kruvaziyer gemiler için cazip bir destinasyon olmaya devam edeceğini ifade etti.

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