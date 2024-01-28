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Haberler Aydın TIR’da 12 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

TIR’da 12 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

KAZIM YÖRÜKCE
TIR’da 12 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
AYDIN'IN Efeler ilçesinde durdurulan TIR'da 7 parça halinde valiz içerisine saklanmış 12 kilogram 660 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR şoförü Ferhat E. (54) işlemlerinin ardından tutuklandı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde, seyir halinde olan bir TIR'ı durdurdu. Narkotik köpeği ile yapılan aramada dorse kısmında 12 kilo 660 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli Ferhat E. uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. El konulan uyuşturucunun kentte bu zamana kadar yakalanan en yüksek miktardaki metamfetamin maddesi olduğu öğrenildi.
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