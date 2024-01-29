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Haberler Aydın Aydın'da yeğenini öldüren dayı tutuklandı!

Aydın'da yeğenini öldüren dayı tutuklandı!

Aydın Efeler'de arazi meselesi yüzünden dayı ile yeğen arasında tartışma çıktı. Yaşanan olayda dayı yeğenini bıçaklayarak öldürdü. Şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

İHA
Aydın’da yeğenini öldüren dayı tutuklandı!

Aydın'ın Efeler ilçesinde arazi meselesi yüzünden çıkan kavgada yeğenini bıçaklayarak öldüren şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Umurlu Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mesut Alkış (39) ile dayısı C.B. (67) arasında arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada C.B., yeğeni Mesut Alkış'ı bıçakladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Alkış'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Şüpheli dayı ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.B. adliyeye sevk edildi. C.B. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dayısı tarafından bıçaklanarak öldürülen Mesut Alkış'ın cenazesi Efeler'deki Yeni Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Kızılcaköy mahallesinde toprağa verildi.

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