Lösemi kurbanı

Aydın'da Sultanhisar ilçe merkezi Yasemin Lütfiye Anadolu Lisesi öğrencisi Huriye Akıncı, geçtiğimiz hafta okulların sömestr tatiline girmesinin ardından karnesini alarak evine gitti. Derslerinde başarılı bir öğrenci olan Akıncı ve ailesinin mutluluğu kısa sürdü. Karnesini aldığı gün evinde fenalaşan Akıncı, ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Halsizlik ve vücudunda deri döküntüleri görülen genç kız, yapılan ilk kontrolün ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hemotoloji Polikliniği'nde yapılan tetkikler sonucu Huriye'ye lösemi teşhisi kondu.

AİLESİ GÜÇLÜKLE DAYANDI

Geçtiğimiz Çarşamba günü lösemi teşhisi konulan Huriye Akıncı'nın tedavisine başlandı. Önceki akşam durumu ağırlaşan Huriye Akıncı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akıncı'nın cenazesi dün sabah saatlerinde evinin önüne getirildi. Anne Zehra Akıncı (51) güçlükle ayakta durabildi, baba Nevzat Akıncı ise arkadaşları tarafından teselli edildi.

ANNENİN FERYADI

Cenazenin camiye götürüldüğü sırada anne Zehra Akıncı, "Hayatının baharında yüreğimizi yaktın kızım. Beni bırakıp nereye gidiyorsun. Ben sensiz dayanamam" diyerek feryat etti. Huriye Akıncı, Türkmen Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Kavaklı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.