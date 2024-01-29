Seyir halindeydi! Bir anda yanmaya başladı

Aydın'ın Söke ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Söke-Ağaçlı yolu üzeri Ağaçlı rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söke'den Ağaçlı'ya seyir halinde olan bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı rampada bir anda alev alev yanmaya başladı. Sürücü araçtan inerek çevreden geçen diğer araç sürücülerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye hızla gelen ekipler yangını kısa sürede söndürmeyi başardı. Otomobil kullanılamaz hale gelirken yangında şanş eseri yaralanan veya ölen olmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.