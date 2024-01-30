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Haberler Aydın Aydın'da sulama kanalı içerisinde erkek cesedi bulundu

Aydın'da sulama kanalı içerisinde erkek cesedi bulundu

Aydın’ın Efeler ilçesinde vatandaşlar sulama kanalında erkek cesedi olduğunu fark ederek durumu ilgili ekiplere bildirdi. Yapılan incelemede şahsın 51 yaşındaki Ümit Güloğlu olduğu belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

İHA
Aydın’da sulama kanalı içerisinde erkek cesedi bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde sabah saatlerinde Umurlu ve Serçeköy arasındaki bölgede meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, vatandaşlar sulama kanalı içerisinde hareketsiz yatan bir şahsın olduğunu fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri şahsı bulunduğu yerden çıkarttı.

Yapılan incelemelerde şahsın Ümit Güloğlu (51) olduğu tespit edildi. Güloğlu'nun acı haberini alan yakınları olay yerinde birbirlerine sarılarak uzun süre göz yaşı döktü. Güloğlu'nun cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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