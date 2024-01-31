Aydın’da korkutan patlama

AYDIN'IN Efeler ilçesindeki tüp bayisinde çıkan yangında, tüpler bomba gibi patladı. Art arda yaşanan patlamalarla iş yerinden alevler yükselirken itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle facianın önüne geçildi. Olay, Umurlu Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi.

Y.E.T.'ne ait tüp bayisinde ısıtıcının eşyaları tutuşturmasıyla yangın çıktı. Yangını fark eden iş yeri sahibi ve çalışanlar son anda kendilerini dışarıya attı. Bu sırada içerideki tüpler, büyük bir gürültüyle patlamaya başladı.

Peş peşe duyulan patlama seslerinin ardından iş yerinden alevler yükseldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldıktan sonra iş yerindeki tüpleri dışarıya çıkartarak soğutma işlemi gerçekleştirdi. Faciaya ramak kalan olayda ölen ya da yaralanan olmadı.