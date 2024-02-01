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Haberler Aydın Alevler motosiklet sürücüsünün üzerini sardı! Yanarak ölmekten son anda kurtuldu

Alevler motosiklet sürücüsünün üzerini sardı! Yanarak ölmekten son anda kurtuldu

Aydın'da bir araca çarpan motosiklet sürücüsü alevler arasında kaldı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla yanarak ölmekten son anda kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

İHA
Alevler motosiklet sürücüsünün üzerini sardı! Yanarak ölmekten son anda kurtuldu

Aydın'ın Söke ilçesinde, Albayrak Caddesi Sanayi Sitesi mevkiindeki yolda dün akşam saatlerinde talihsiz bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü park ettiği yerden ters istikamete dönmek için yolun ortasına geldiği sırada, ilçe merkezinden sanayi sitesi istikametine doğru seyreden motosiklet araca çarptı. Çarpma anında motosiklet sürücüsü, başını aracın camına çarparak yere düştü. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ve motosiklet aniden alev aldı.

Olayı gören diğer araç sürücüleri hızla yangın yerine yaklaşarak alevler arasında kalan motosiklet sürücüsünü kurtarmak için seferber oldu. Zamanla yarışan sürücüler, bir araya gelerek motosiklet sürücüsünü hızla olay yerinden uzaklaştırıp sürücüyü saran alevleri söndürdü. Yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan motosiklet sürücüsünü hastaneye kaldırırken, itfaiye ekipleri de motosikletteki yangını söndürdü.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Motosiklet sürücüsünün yaşadığı korku dolu anlar, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, motosikletin araca çarpması, alev alması ve çevredekilerin sürücünün üstündeki alevlerin söndürülmesine yardımcı olduğu anlar yer aldı.

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