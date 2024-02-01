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Haberler Aydın Aydın'da bomba paniği: Kaldırımdaki valiz vatandaşları korkuttu

Aydın'da bomba paniği: Kaldırımdaki valiz vatandaşları korkuttu

Aydın'da kaldırımda uzun süre duran valiz, vatandaşları panikletti. İhbar üzerine bölgeye gelen bomba imha ekipleri valizi açtığında içinden ev eşyaları çıkınca çevredekiler rahat nefes aldı.

İHA
Aydın’da bomba paniği: Kaldırımdaki valiz vatandaşları korkuttu

Aydın Efeler ilçesi Efeler Mahallesi Alaçam Caddesi üzerinde akşam 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgeden geçen vatandaşlar, kaldırıma bırakılmış vaziyette bir valiz gördü. Uzun süre orada kaldığı fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bölgede güvenlik önlemi alarak bomba imha ekiplerinin gelmesini bekledi. Gelen ekipler hazırlığın ardından şüpheli valiz, kontrollü bir şekilde açıldı. Açılan valizden, cam ve porselen mutfak eşyaları ile çarşaflar çıkarken, vatandaşlar derin bir nefes aldı.

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