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Haberler Aydın Aydın’da motor hırsızlarına suçüstü

Aydın’da motor hırsızlarına suçüstü

ÜMİT ÖZMEN
Aydın’da motor hırsızlarına suçüstü

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde motosiklet 3 ayrı mahallede 3 ayrı motor çalan hırsızlar polis ekipleri tarafından yakalandı.

Ekipler, 3 mahallede üç ayrı motosiklet hırsızlığı ihbarı alarak operasyon düğmesine bastı. 14 Ocak Pazar günü Karaçay Mahallesi'nden, 26 Ocak Salı ve son olarak 30 Ocak Cumartesi günü Çapahasan Mahallesi'nden motosiklet çalan M.E ile O.K'yi kamera incelemesinden tespit eden Asayiş ekipleri suçluları yakalamak için harekete geçti.

Şahısların saklandığı yerleri tespit eden ekipler, nefes kesen kovalamaca sonucu M.E ile O.K'yi kıskıvrak yakaladı.

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