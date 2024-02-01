Aydın’ın kahraman şoförü

Aydın'da halk otobüsü şoförü Refik Özdemir, yolculuk esnasında otobüste rahatsızlık geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi. Şoför Özdemir, bu davranışı ile kentte günün kahramanı oldu. Efeler-Koçarlı seferini Pazar günü yapan belediye otobüsünün şoförü Refik Özdemir, yolda aniden rahatsızlanan İdris Gümüş'ü hiçbir durakta durmadan doğruca Aydın Atatürk Devlet Hastanesine götürdü.

İNSANLIK VAZİFESİ

O anlar ise otobüsün güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Burada tedavisi yapılan ve taburcu olan Gümüş, şoföre kendisini hastaneye yetiştirdiği için minnettar olduğunu söyledi. İdris Gümüş, "Bir arkadaşım için Çakırbeyli mahallesine gittim. Dönüş yolunda belediye otobüsüne bindim. Ovaeymir Mahallesi kavşağını geçtikten sonra bir anda kendimi kaybettim. Şoför beni alarak direk hastaneye götürmüş. Kendisine minnettarım" dedi.