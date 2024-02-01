Başkandan mezarlık sorununa çözüm

AYDIN'IN Koçarlı İlçesine bağlı Şenköy Mahalle Mezarlığı'nın kapasitesinin dolmasından dolayı cenazelerini defnedecek mezar yeri bulamayan mahalle sakinlerinin isteğine Belediye Başkanı Nedim Kaplan çözüm buldu. Şenköy Mahallesi Muhtarı Selahattin Cenger ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Kaplan, "Şenköy mahallemizin kanayan yarası sarılıyor. Verdiğimiz talimatlar ile kısa süre içerisinde mevcut mezarlık alanı genişletilerek yeni kurulacak mezarlık alanı kullanıma uygun hale getirilecek" dedi.