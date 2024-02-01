Katil diş hekimi çıktı

Aydın'ın Söke ilçesinde oturan evli ve 4 çocuk babası Şerafettin Akalın (40), geçen 14 Aralık'ta akşam saatlerinde çarşıya gitmek üzere evinden çıktı. Akalın'dan bir daha haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu. 14 Ocak'ta kağıt toplayıcısı Ş.T. Granta Mezarlığı'ndaki boş arazide kağıt ve hurda toplarken yerde balta, el feneri, elektrik panosu ve el arabasını buldu. Ekipleri aradıktan sonra çalışmalar genişletildi.

Yapılan aramada başka çuvalın içerisinde de kesik bir baş buldu. Çuvala yaklaşık 12 metre uzaklıkta ise poşete sarılmış halde Şerafettin Akalın'ın cansız bedenine ulaşıldı. Akalın'ın cenazesi Savuca Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

CİNAYETE ÖZEL EKİP

Vahşi cinayeti aydınlatmak için özel ekip oluşturuldu. Ekip, kameraları saatlerce inceleyerek katilin, İzmir Torbalı'daki özel klinikte diş hekimi olan Alper Özbaşlı olduğunu tespit etti. Özbaşlı, Torbalı'daki evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Olayla ilgili olarak Özbaşlı'nın babası H.Ö. (37) ile arkadaşı V.Ö (39) de gözaltına alındı.

Alper Özbaşlı, tüyler ürperten cinayeti soğukkanlılıkla anlattı. Özbaşlı, "Olay günü ikaz etmiş olmama rağmen arazime izinsiz olarak yine girdiğini gördüm. Yanına gelerek tekrar ikazda bulunarak arazimi terk etmesini söyledim" ifadelerini kullandı.

BALTAYLA SALDIRDI İDDİASI

Alper Özbaşlı, şöyle devam etti: "Aramızda tartışma çıktı ve bana baltayla saldırdı. Ben de elime geçirdiğim bıçakla Şerafettin'i bıçakladım. Şerafettin kanlar içinde yere yığıldı. Ardından olay yerinden uzaklaştım. Ertesi günü tekrar olay yerine geldim. Fakat Şerafettin'in ölüsüyle karşılaştım."

YAKMAK İSTEDİ

CESEDİ çuvala koymak için baltayla kafasını kestiğini söyleyen katil zanlısı, "Bana saldırdığı baltayla kafasını kestim ve çuvala koydum. Tekrar olay yerini terk ettim. Yine ertesi günü cesedi ortadan kaldırmak için olay yerine geldim. Kafamda cesedi yakarak ortadan yok etmek vardı. Fakat bunu beceremedim. Cinayeti işlediğim için pişmanım" dediği öğrenildi. Özbaşlı 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, baba H.Ö. ve V.Ö. ise adli kontrolle serbest kaldı.