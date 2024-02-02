Savaş: Aydın’da trafik çilesi bitecek

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mustafa Savaş, Yenipazar ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Aydın'da trafik yoğunluğunun büyük bir problem olduğunu belirten Savaş, "Yapacağımız projelerle şehrimizde trafiği sular gibi akıtacağız" dedi. Semt pazarında esnafa, hayırlı iş ve bereketli kazanç dileklerini ileten Savaş, pazar alışverişi yaptı. Savaş, "Eser ve hizmet siyasetimizi Aydınımıza taşıyacağız" dedi. Savaş, "Aydın için trafik ve otopark büyük problem. Sayın Cumhurbaşkanımız ve sizlerin sayesinde Aydın'daki su problemini çözdük. Trafiği de sular gibi akıtacağız" dedi.