Başkan Kaplan: "Yine aynı gayretle çok çalışacağız"

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından belediye başkanlığına yeniden aday gösterilirken, Başkan Kaplan'ın adaylık açıklaması AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın katılımıyla gerçekleşen İlçe Belediye Başkanları Tanıtım Toplantısı'nda açıklandı. Aydın Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda coşku içerisinde gerçekleşen programda AK Parti Aydın İlçe Belediye Başkan adayları Aydınlılara tanıtıldı. 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde yeniden AK Parti'nin Koçarlı Belediye Başkan adayı olan Mevcut Başkan Nedim Kaplan "Türkiye Yüzyılı vizyonuyla memleketimiz için yine aynı gayretle çok çalışacağız" dedi.

Nedim Kaplan'ın yeniden Koçarlı Belediye Başkanlığı için aday gösterilmesi ilçede büyük bir sevinç yaşatırken, aday tanıtım toplantısı sonrası ilçeye gelen Başkan Kaplan, Koçarlı'da meşalelerle ve coşkuyla karşılandı. Koçarlı Belediye Başkanı Kaplan düzenlenen aday tanıtım toplantısının ardından geldiği Koçarlı'da yaptığı açıklamada, "İlçemize beş yılda kazandırdığımız 100'den fazla esere yenilerini ekleyeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle yeniden Koçarlı Belediye Başkanı Adayı olarak ilçemizin gelişimini sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, her zaman olduğu gibi gerçek, üretken, adil, erişilebilir, yenilikçi, çağdaş ve güçlü belediyecilik anlayışı ile memleketimiz için yine aynı gayretle çok çalışacağız. Tüm hemşerilerime sevgi ve destekleri için şükranlarımı sunarım" dedi.

"ŞİMDİ HESAP GÜNÜ"

Koçarlı Mevcut Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Nedim Kaplan konuşmasının devamında "Şimdi hesap günü muhasebe günü. Kime hesap vereceğiz. Tabii ki Koçarlı halkına. Biz 5 yıldır kimsenin kafasını öne eğdirmedik. Bundan sonra da eğdirmeyeceğiz. İster sağcı ister solcu olsun 23 bin ferdimizin herkesin oyuna talibiz tüm hemşerilerimizin onayını istiyoruz. Hep birlikte daha iyi bir Koçarlı'yı imar ve ihya etmek için çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde halkın teveccühü ve tevazuuyla göreve gelen Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, geride bıraktığı 5 yıllık süre içerisinde ilçe genelinde önemli projeler hayata geçirirken, Koçarlı tarihinde ilk kez bu denli yatırımı Başkan Nedim Kaplan döneminde alan Koçarlı ilçesi marka ilçe olma yolunda emin adımlar ile ilerliyor. Başkan Kaplan açıklamalarında Koçarlı'nın geçtiğimiz 5 yıl içerisinde ilçe tarihi boyunca yapılan en büyük yatırımı aldığını ifade ederek, "Tüm ekibimiz ile ilk günkü heyecanla 5 yılda çok yol kat ettik. Ama yolumuz daha uzun. Vatandaşlarımızın beklentilerine cevap veren, vatandaşın geçmişte olan talepleri doğrultusunda, bizim de halkımıza verdiğimiz sözleri bir bir hayata geçirdik. Bundan sonra da durmadan çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki dönemde de birçok yatırımı ve projemizi hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Türkiye Yüzyılı aynı zamanda Koçarlı Yüzyılı olacak. Koçarlı 2024 yılında da yatırımların ardı arkası kesilmeyecek, hizmetlerimizi en iyi şekilde gerçekleştirme adına azim ve kararlılığımız sürecektir. Koçarlımızın 5 yılda çehresi değişti ve Koçarlı'mız için ne yapsak azdır" dedi.

Başkan Kaplan ayrıca "5 yılda gerçekleştirdiğimiz projelerimizin yanında önümüzdeki dönemde de, Sosyal Belediyecilik, Kültür ve Sanat Belediyeciliği ve Çevre Belediyeciliği konusunda ilçemize hizmette gece gündüz hizmet vermeye devam edeceğiz. Bunların yanında ilçemizin özellikle Güvenli ve Dirençli Şehirler arasında ki yerini alacak. Eser ve siyaset belediyeciliğinin yanında Katılımcı Belediyecilik, Hizmet ve İcraat Belediyeciliği ve Vizyoner Belediyecilikle ilçemizi tanıştıracağız. Bizlere bu yolda sonuna kadar güvenerek yeniden aday gösteren ve destek veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm bakanlarımıza, milletvekillerimize, teşekkür ederek şükranlarımı sunuyorum" ifadelerinde bulundu.