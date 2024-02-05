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Haberler Aydın ‘Adaylarımız, gece gündüz demeden çalışacak’

‘Adaylarımız, gece gündüz demeden çalışacak’

KAZIM YÖRÜKCE
‘Adaylarımız, gece gündüz demeden çalışacak’
AK Parti, Aydın'da İl Başkanlığı'nın düzenlediği Aday Tanıtım Toplantısı ile yerel seçimlerin startını verdi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın katılımıyla 12 ilçe belediye başkan adayı resmen kamuoyuna duyuruldu. 12 ilçe belediye başkan adayı, toplantıda AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş ile birlikte gövde gösterisi yaptı. Aydın'a bağlı Söke, Germencik, Sultanhisar ve Karacasu ilçelerinde Cumhur İttifakı ortağı MHP'li adaylar aday gösterilirken 12 ilçe ise AK Partili adaylar ile seçime gidilecek. "Ülkeler kadar şehirlerde yarışıyor" diyen AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Gece gündüz çalışacak kişileri Aydın'ın başına getirmek lazım. Onun için Mustafa Savaş diyoruz. Proje lazım, proje adamı lazım" diye konuştu.
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