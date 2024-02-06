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Haberler Aydın Genç kız evinin balkonundan zemin kata düştü

Genç kız evinin balkonundan zemin kata düştü

Aydın'ın Efeler ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda bir sitenin üçüncü katındaki evin balkonundan 16 yaşındaki kız düştü. Genç kız hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Genç kız evinin balkonundan zemin kata düştü

Aydın'ın Efeler ilçesinde Kemer Mahallesi Hayrat Caddesi üzerinde bulunan bir sitede saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, E.N.K. (16) adlı genç kız oturdukları apartmanın üçüncü katında bulunan evlerinin balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenle beton zemine düştü.

Gencin düştüğünü gören apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan genç kıza ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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