Kıskançlık dehşeti

Aydın Nazilli'de 12 yıldır birlikte olduğu sevgilisinin kendisinden ayrılmasıyla kıskançlık krizine giren Turgut Şahin (54), eski sevgilisinin nişanlısını öldürdü. Evlerinin önünde pusu kuran eski sevgili, Fatma Diril'in (40) 8 yaşındaki kızının gözleri önünde Engin Şavk'ı (43) kalbinden vurdu. Olay, Cumhuriyet Mahallesi 173 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, 12 yıllık sevgilisi Turgut Şahir'den ayrılan adliye memuru Fatma Diril ile Karacasu'da demircilik yapan Engin Şavk nişanlandı.

Durumu öğrenen eski sevgili Turgut Şahin, Diril'i tehdit etmeye başladı. Kadın da savcılıktan uzaklaştırma kararı aldırdı. Karara rağmen Şahin eski sevgilisi Fatma Diril'i rahatsız etmeye devam etti.

Evin önüne gelen Şahin, Engin Şavk'ı silahla vurdu. Şavk, kalbine isabet eden tek kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti. Afyon'da itfaiye eri olarak görev yapan cinayet zanlısı Turgut Şahin'in ilk ifadesi de ortaya çıktı.

'DELİYE DÖNDÜM'

"Eski sevgilimin Turgut Şahin, "Sosyal medya hesabında paylaştığı nişan fotoğrafını görünce deliye döndüm. Bana geri dönmesi için yalvardım. Ama o beni tercih etmedi" dediği öğrenildi. Fatma Diril'in eski sevgilisinin kendisine sürekli darp ettiği için ayrıldığı ve görev yaptığı Afyon'dan Aydın'a tayin istediği öğrenildi.