Müşteriden şoföre skandal sözler: Senin gibileri vursunlar

İZMİR'DE meydana gelen taksici cinayeti gündemdeki yerini korurken Aydın Efeler'de bir kadının bindiği takside şoföre söylediği sözler büyük tepki çekti. "Senin gibi adamları vursunlar" diyerek kendisine tehditler savuran kadın müşterisinden şikayetçi olan taksici Mehmet Cihan, çocuklarının rızkı için taksi şoförlüğü yaptığını ifade etti. Cihan, "Sonumun, İzmir'de öldürülen Oğuz Edge gibi olmasından korktum" dedi. Mehmet Cihan'ın taksisine önceki gece saat 03.45 sıralarında yolda 4 kişi bindi.

Ön koltukta oturan Mine Nezahat Ç., gidecekleri adresi soran ve yolları tam olarak bilmediğini belirten taksiciye küfür etmeye başladı. Kameranın kayıtta olduğunu söyleyen ve bu konuda uyaran Cihan'a öfkesi artan Mine Nezahat Ç, tehdit etmeye başladı. Müşteri, "Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar ya, vursunlar" dedi. Mine Nezahat Ç. hakaretlerini sürdürüp bir süre sonra yanındakilerle birlikte taksiden inerken o anlar taksi kamerasına yansıdı.