Otomobil TIR’a çarptı: 1 ölü 1 yaralı

AYDIN'IN Kuyucak ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobilde bulunan İrfan Karadana (32) hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. Kaza, Kuyucak'a bağlı Pamukören Mahallesi'nde meydana geldi. Aydın'dan Denizli istikametine seyir halindeki H.D. idaresindeki otomobil, aynı yönde önünde ilerleyen TIR'a arkadan süratli bir şekilde çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan İrfan Karadana'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan araç sürücüsü H.D. ise tedavi altına alındı.