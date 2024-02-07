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Haberler Aydın Aydın'a uyarı üstüne uyarı! Kokarca böceğine dikkat...

Aydın'a uyarı üstüne uyarı! Kokarca böceğine dikkat...

Son dakika Aydın haberleri... Aydın'da Tarım İl Müdürlüğü, kokarca böceğine karşı üreticilere uyarılarda bulundu. "Kahverengi kokarcaya dikkat" başlığıyla yapılan paylaşımda böceğin mahsule verdiği zarar belirtildi.

İHA
Aydın’a uyarı üstüne uyarı! Kokarca böceğine dikkat...

Sebze, meyve ve çiftçilerin en büyük düşmanı olan "kahverengi kokarca" böceği ile mücadeleye dikkat çeken çeken Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaptığı paylaşımla üreticileri zararlıya karşı uyardı.

Aydın’a uyarı üstüne uyarı! Kokarca böceğine dikkat...

Gürcistan üzerinden Türkiye'ye giren, Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede görülen kahverengi kokarca böceği, ürün verimliliğe büyük zarar veriyor. Meyve ve sebzelerin yanı sıra ağaçlara da zarar verip, tarımsal üretimin düşmesine neden olan istilacı türlerden kahverengi kokarca böceğine karşı zirai ve kimyasal mücadeleye devam edilirken, farkındalık oluşturmak hedefiyle paylaşım yapan Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticileri kahverengi kokarcaya karşı uyardı.

Aydın’a uyarı üstüne uyarı! Kokarca böceğine dikkat...

Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden "Kahverengi kokarcaya dikkat" başlığıyla yapılan paylaşımda "Ülkemizdeki istilacı türlerden biri olan kahverengi kokarca, fındık, elma, armut, şeftali, Trabzon hurması, turunçgil, mısır, biber, fasulye, domates gibi birçok bitkide beslenmekte ve ciddi zararlara neden olmaktadır" ifadeleri yer aldı.

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