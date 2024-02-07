Aydın’a uyarı üstüne uyarı! Kokarca böceğine dikkat...

Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden "Kahverengi kokarcaya dikkat" başlığıyla yapılan paylaşımda "Ülkemizdeki istilacı türlerden biri olan kahverengi kokarca, fındık, elma, armut, şeftali, Trabzon hurması, turunçgil, mısır, biber, fasulye, domates gibi birçok bitkide beslenmekte ve ciddi zararlara neden olmaktadır" ifadeleri yer aldı.