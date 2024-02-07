Karayolu savaş alanına döndü

AYDIN'IN Kuyucak ilçesinde bir TIR'ın başka bir TIR'a çarpması sonucu karayolu trafiğe kapanırken kazada bir kişi yaralandı. TIR, sol şeritte arıza yaparak duran E.K. idaresindeki TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile refüje çıkan TIR'ın dorsesi yola devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye jandarma, Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan şoför, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı TIR şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı