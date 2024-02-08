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Haberler Aydın Aydın için umut var: "3 ayda hizmetlere başlayacağız"

Aydın için umut var: "3 ayda hizmetlere başlayacağız"

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, Nazilli ziyaretinde Ticaret Odası'nın konuğu oldu. NTO Başkanı Nuri Arslan'ın ev sahipliğinde Oda Başkanları ve STK'larla buluşan Savaş, göreve geldiklerinde ilk üç ayda hizmetlere başlayacaklarını duyurdu.

İHA
Aydın için umut var: 3 ayda hizmetlere başlayacağız

Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, AK Parti Aydın Milletvekilleri, Nazilli Belediye Başkan Adayı Esat Ergüler, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Volkan Beyazıt, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Haluk Alıcık, İlçe Başkanı Hasan Eren ile birlikte Sivil Toplum Kuruluşları ve Oda Başkanları temsilcileriyle Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan'ın ev sahipliğindeki programa katıldı.

"İLK 3 AYDA HİZMETLERE BAŞLAYACAĞIZ"

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın da bulunduğu toplantıda konuşan Savaş, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin geçen 15 yıllık sürede hizmet üretemediğini ifade etti.

Aydın'ın el freni çekilmiş araba gibi olduğunu ifade eden Savaş: "Göreve geldiğimiz andan itibaren hemen projeleri hayat geçirerek ilk 3 ayda hizmetlere başlayacağız. Aydın'ımız iktidarın gücünü yanına alarak ilk beş yılda bambaşka bir şehir olacak. Üreterek, şehrimizin kalkınması için emek ve alın teri döken herkesle birlikte ekonomimizi büyütmeye devam edeceğiz" dedi.

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