Aydın, sağlıkta öncü şehir oldu

AYDIN, 2023 yılında sağlık alanında vatandaşlara sunulan hizmetle öncü bir şehir oldu. Aydın Valiliği, geçtiğimiz yıl kentte vatandaşlara verilen sağlık hizmetleriyle ilgili verileri paylaştı. Valiliği açıkladığı verilere göre Aydın'ın sağlık karnesi göz doldurdu. Aydın'da 2023 yılında acil servislerde ise 2 milyon 37 bin 516, polikliniklerde 4 milyon 390 bin 180 olmak üzere toplam 6 milyon 427 bin 696 hasta muayene edildi. Yine kamu hastanelerinde 110 bin 266 ameliyat, 5 bin 903 doğum, 4 bin 243 anjiografi gerçekleşti. Aydın Valisi Yakup Canbolat, "Aydın, sağlık alanında öncü bir şehir. Aydınlı hemşehrilerimiz için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.