  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın, sağlıkta öncü şehir oldu

Aydın, sağlıkta öncü şehir oldu

KAZIM YÖRÜKCE
Aydın, sağlıkta öncü şehir oldu
AYDIN, 2023 yılında sağlık alanında vatandaşlara sunulan hizmetle öncü bir şehir oldu. Aydın Valiliği, geçtiğimiz yıl kentte vatandaşlara verilen sağlık hizmetleriyle ilgili verileri paylaştı. Valiliği açıkladığı verilere göre Aydın'ın sağlık karnesi göz doldurdu. Aydın'da 2023 yılında acil servislerde ise 2 milyon 37 bin 516, polikliniklerde 4 milyon 390 bin 180 olmak üzere toplam 6 milyon 427 bin 696 hasta muayene edildi. Yine kamu hastanelerinde 110 bin 266 ameliyat, 5 bin 903 doğum, 4 bin 243 anjiografi gerçekleşti. Aydın Valisi Yakup Canbolat, "Aydın, sağlık alanında öncü bir şehir. Aydınlı hemşehrilerimiz için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA