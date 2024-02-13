Develer güreşti izleyenler kapıştı

ydın'ın Kuyucak ilçesinde düzenlenen deve güreşi şenliklerinde çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Olaya karışan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kuyucak'ta uzun yıllardır düzenlenen deve güreşi şenliği görsel şölenin yanı sıra seyirciler ve deve sahipleri arasında yaşanan kavgalara da sahne oldu. Alkolü fazla kaçıran seyirciler arasında ise başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan bir arbedeye jandarma ekipleri müdahale ederek olayın büyümesini önledi. Ekiplerin olaya müdahalesi sırasında alanın diğer tarafında başka bir kavga çıktı. Çıkan kavgada 1 kişi yaralanırken, olaya karıştığı iddia edilen 3 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.