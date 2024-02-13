Otizmli aileleri Aydın’a taşınıyor

Dünyada otizmli birey sayısı her geçen gün artıyor. Son yapılan araştırmalara göre her 36 çocuktan birisi otizmli olarak doğuyor. Bu yüksek oran da beraberinde aileleri çare arayışına itiyor. Otizmin geri döndürülmesinde erken teşhis ve doğru eğitim ise en önemli iki konu olarak öne çıkıyor. Türkiye'de son yıllarda otizme karşı farkındalık artarken bazı kurumlar da çare arayan ailelerin bu dertlerine derman olmak için canla başla çalışıyor.

DESTEK MERKEZİ

Geri döndürülmesinde özel ve birebir eğitim gerektiren otizm, aileler için de beraberinde maddi külfet doğuruyor. Otizmli bireylerin eğitimine özel önem veren Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı Otizm Destek Merkezi, otizmli bireyleri olan ailelerin Aydın'a taşınmasını sağlıyor. Merkezde otizmli bireylerin her ihtiyacına yönelik eğitimler birebir verilirken bu hizmet aynı zamanda ücretsiz sağlanıyor.

SİNOP'TAN GÖÇ ETTİLER

Beş yaşında otizmli bir kızı olan Murat Koç da çocuğunun daha iyi eğitim alabilmesi için Aydın'a göç eden ebeveynlerden. Sinop'tan göç eden ve çocuğu altı ay önce Otizm Destek Merkezi'nde eğitimlere başlayan Koç, "Otizme yönelik Samsun'da özel kurumlar var ve biz de Sinop'tan Samsun'a gidip geliyorduk. Daha iyi eğitim için uzun süren bir araştırma yaptık. Araştırmalarımız sonunda Aydın'daki Otizm Destek Merkezi'nde hem spor dahil bütün eğitimlerin iyi bir şekilde verildiğini hem de bunun ücretsiz sağlandığını öğrendik. Ayrıca burada her konuyla ilgili bir uzman görev alıyor. Çocuğumun psikoloğu, ergoterapisti, özel eğitim öğretmeni var ve bütün bunları alırken de ücret ödemiyoruz. Bu hizmeti veren herkese çok teşekkür

ediyoruz, minnettarız" dedi.