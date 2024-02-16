Evi yanan kadın can yoldaşını unutmadı

AYDIN'IN Efeler ilçesinde aspiratörden çıkan yangında ev sahibi Sebahat Karaduman (71) 'can yoldaşım' dediği muhabbet kuşunu yangından kurtardı. Yangın, Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi 47 Sokak üzerinde meydana geldi. Sebahat Karaduman, yemek yaptığı esnada bir anda aspiratör alev aldı. Karaduman, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesinin ardından evden çıktı. "Can yoldaşım" dediği kuşu aklına gelen ve hemen geri dönüp dumanların sardığı eve giren yaşlı kadın, kafesteki kuşuyla dışarıya çıktı. Yangından kurtulan Sebahat Karaduman, "Kuşum benim için çok önemli. Onu ölüme terk edemezdim" diye konuştu.