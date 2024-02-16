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Haberler Aydın Limon posası faciası

Limon posası faciası

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir kamyonun dorsesinden dökülen limon posasının yolu kayganlaştırması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında öğretmen Alparslan Özyılmaz hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı

KAZIM YÖRÜKCE
Limon posası faciası

Muğla'da bir fabrikadan aldığı limon posalarını, Saim Kurt (50) İzmir'e götürüyordu. Aydın Efeler'de, limon posaları Kurt idaresindeki kamyondan yola döküldü. Kayganlaşan yolda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı.

Biri şehir içi otobüsü olmak üzere 6 aracın karıştığı kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 11 kişi ambulanslarla Aydın'daki hastanelere kaldırıldı.

'FARK EDİNCE DURDUM'

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Alpaslan Özyılmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım sağlanamazken, araçların kaza yerinden kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından ulaşım tekrar sağlandı.

Kazanın ardından büyük şaşkınlık yaşayan kamyon şoförü Saim Kurt, "İlk başta döküldüğünü fark etmedim. Kapak açılmış. Yani çivileri atmış, haberim yoktu. Gece karanlık olduğu için arkadan gelen araç selektör yapınca hemen durdum, fark ettim. Emniyeti aradım. Durum hakkında bilgi verdim" diye konuştu. Kamyon şoförü, ifadesinin ardından sevk edildi.

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