Savaş: Aydın’da turizmi tüm yıla yayacağız

SEÇİM çalışmalarını sürdüren AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Kuşadası ve Didim'de turizm sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Turizmcilerin taleplerini dinleyen Savaş, Büyükşehir Belediyesi'nin tüm kaynaklarını kullanarak turizmde Aydın'ı daha iyi noktaya taşıyacaklarını ifade etti. Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mustafa Savaş, yılın 12 ayında faaliyet gösterecek bir turizm planlamasıyla Aydın'ın turizm pastasından daha fazla pay alacağını söyledi. Savaş, "Aydın'da 23 tane antik şehrin bulunuyor. Bu bakımdan ilimiz açık hava müzesi gibi. Bunların da çok iyi bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor" dedi.