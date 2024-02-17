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Haberler Aydın Morgda cenazeler karıştı

Morgda cenazeler karıştı

İHSAN KARATAŞ
Morgda cenazeler karıştı

AYDIN'DA yakınlarının yanlış teşhisi sonucu cenazeler karıştı, defin işlemi gerçekleşen naaş mezardan çıkarıldı. Büyük hata vefat eden Hilmi Sarı'nın yakınlarının cenazelerini almaya gelmesi ile ortaya çıktı.

'BİZİM AKRABAMIZ DEĞİL'

AYDIN'DA Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi görürken hayatını kaybeden Turgut Akın ile evinde hayatını kaybeden emekli öğretmen Hilmi Sarı, aynı hastanenin morguna alındı. Germencik Turanlar Mahallesi'nde yıllarca demircilik yapan Turgut Akın'ın cenazesini almaya gelen yakınları, yanlışlıkla Hilmi Sarı'nın cenazesini alıp köylerinde defnetti.

İlginç hata Hilmi Sarı'nın yakınlarının cenazelerini almaya gelmesi ile ortaya çıktı. Kendilerine teslim edilmek istenen morgdaki tek cenazenin Hilmi Sarı olmadığını fark eden yakınları "Bu bizim cenazemiz değil" diyerek cenazeyi teslim almadı. Germencik Turanlar Mahallesi'nden gelen Akın'ın yakınları, gömdüklerini zannettikleri Turgut Akın'ı morgda görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Turgut Akın diye defnedilen Hilmi Sarı'nın cenazesi mezardan çıkarılıp yakınlarına teslim edildi. Turgut Akın'ın cenazesi ise Hilmi Sarı'dan boşalan mezara defnedilerek büyük hata düzeltilmiş oldu.

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