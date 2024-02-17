Önce sevgilisini vurdu sonra canına kıydı

AYDIN'IN Söke ilçesinde Rıdvan Şaşmaz (34) iddiaya göre otomobile çağırdığı sevgilisi Tuğba Kırlı (33) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Şaşmaz, tabancayla Kırlı'yı bacağından yaraladı ardından aynı tabancayla kafasına sıkarak yaşamına son verdi.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Aydın Caddesi üzerinde bir emlak ofisi önünde meydana geldi. İddiaya göre Rıdvan Şaşmaz, otomobiline sevgilisi olduğu öğrenilen Tuğba Kırlı'yı bindirmek istedi. Otomobile binmek istemeyen Kırlı ile tartışan Şaşmaz, sevgilisini bacağından yaraladı, ardından kendi yaşamına son verdi. Kırlı'nın ise tedavisinin sürüdüğü öğrenildi.