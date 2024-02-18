Acılı annenin isyanı: Gerçek suçlu nerede?

AYDIN'IN Efeler ilçesindeki Güzelhisar Kız Yurdu'nda Zeren Ertaş'ın 3 ay önce asansör arızası nedeniyle sıkışarak hayatını kaybetmesine ilişkin davada 4'ü tutuklu 5 sanık hakim karşısına çıktı. Yaşanan bu acı olayın ardından asansör bakım firması sahibi Mustafa Büyükyapıcı ile birlikte ve mühendisler Halil Tunca, Ramazan Halit Aydoğdu, Uğur İz ve Nuri Menderes tutuklandı. Sanıklar suçu birbirlerine atarken 4 sanığın tutukluluğunun devamına karar verilerek duruşma ertelendi. Zeren Ertaş'ın anne Serpil Ertaş, duruşma sonrası "Sanıklar hep birbirlerine suç attı. Anlamış değilim. O zaman gerçek suçlu nerede" diyerek gözyaşına boğuldu.