Başarı öyküsü

ANTRENMAN İÇİN 100 KM

AYDIN Söke'de ev hanımı Hatice Tekdal ve inşaat işçisi Metin Tekdal'ın tek kızı olan Öykü Ceylin Tekdal, kısıtlı imkanlarla elde ettiği spor başarılarıyla büyük taktir topluyor.

YAŞADIĞI ilçede antrenman sahası olmadığı için haftanın 6 günü okuldan 2 saat erken çıkarak belediye otobüsüyle 50 kilometre yol kat eden 15 yaşındaki Öykü, Efeler'deki atletizm pistinde antrenman yapıp geri dönüyor.

Hayalinin Ay-yıldızlı forma ile olimpiyatlara katılmak olduğunu dile getiren Öykü, başarısındaki en büyük pay sahibinin ise ailesi ve antrenörü Burak Uygun olduğunu söylüyor

PLASTİK KASALI PARKUR

HAFTANIN bir günü ise evinin sokağında ailesinin plastik kasalardan oluşturduğu parkurda çalışan genç kız, spor aşkıyla engelleri aşıp 6 yılda 70 madalya ile 3 Türkiye şampiyonluğu aldı.

BAŞARIYA doymayan Öykü, 2022 Türkiye Şampiyonası ve geçtiğimiz yıl ise Bursa ve Konya'daki şampiyonolarda art arda Türkiye birinciliği kazandı. Öykü'nün şimdiki hedefinde ise Milli Takım'a seçilmek var.

'HER ŞEY O SPOR YAPSIN DİYE'

Anne Hatice Tekdal, "Kızım için maddi imkanları sonuna kadar zorladık hatta ihtiyaçlarımızdan bile vazgeçtik. Sokağımızda hazırladığımız parkurda çalışıyor. İlçemize atletizm pisti yapılsa rahat edecek ama en azından ulaşım ve spor malzemeleri için destek bekliyoruz. Öykü, inşallah hem bizi hem de ülkemizi gururlandıracak" dedi.

KIZIMLA GURUR DUYUYORUM

KIZININ başarılarıyla gurur duyduğunu belirten baba Metin Tekdal, "Kızım kendi azmiyle bu başarıları yakaladı. Biz de elimizden geldiğince ona destek oluyoruz. Bıkmadan usanmadan antrenman yapabilmek için mücadele ediyor. Onun azmi de başarıyı getiriyor" diye konuştu.