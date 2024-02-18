  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Savaş’tan gençlere müjdeler

Savaş’tan gençlere müjdeler

İHSAN KARATAŞ
Savaş’tan gençlere müjdeler
CUMHUR İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mustafa Savaş, Kardeşköy'de sporcularla bir araya geldiği programda üç müjde verdi. Savaş; yıkılan stadın yerine yapılacak Atatürk Parkı, Adnan Menderes Stadyumu ve Kapalı Spor Salonu projesini açıkladı. Antrenman yapan sporcularla bir araya gelen Savaş, yıkılan stadın yerine yapılacak Atatürk Parkı projesini, 15 bin kişilik Adnan Menderes Stadyumu projesini ve Kapalı Spor Salonu projesini sporculara tanıtıp, "Sizin için ne yapsak azdır" dedi.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA