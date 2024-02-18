Savaş’tan gençlere müjdeler

CUMHUR İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mustafa Savaş, Kardeşköy'de sporcularla bir araya geldiği programda üç müjde verdi. Savaş; yıkılan stadın yerine yapılacak Atatürk Parkı, Adnan Menderes Stadyumu ve Kapalı Spor Salonu projesini açıkladı. Antrenman yapan sporcularla bir araya gelen Savaş, yıkılan stadın yerine yapılacak Atatürk Parkı projesini, 15 bin kişilik Adnan Menderes Stadyumu projesini ve Kapalı Spor Salonu projesini sporculara tanıtıp, "Sizin için ne yapsak azdır" dedi.