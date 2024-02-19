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Haberler Aydın Genç ögretmen kaza kurbanı

Genç ögretmen kaza kurbanı

KAZIM YÖRÜKCE
Genç ögretmen kaza kurbanı
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde yoldan karşıya geçerken aracın çarptığı beden eğitimi öğretmeni Hulusi Alagöz hayatını kaybetti. Sultanhisar'a bağlı Salavatlı Mahallesi'nde bir hafta önce yolun karşısına geçmeye çalışan Salavatlı Ortaokulu'nda görevli Beden Eğitimi Öğretmeni Hulusi Alagöz'e araba çarptı. Kazada Alagöz, ağır yaralandı. Yaklaşık 7 gündür yoğun bakımda tedavisi süren öğretmen Alagöz doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Alagöz'ün cenazesi, Elbistan'a bağlı Büyükyapalak Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.
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