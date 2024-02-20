Elektrikli battaniyeden çıkan yangında hayatını kaybetti

AYDIN'IN İncirliova ilçesindeki tek katlı bir evde elektrikli battaniye arızası nedeniyle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Ekipler, evde yaptığı aramada, 89 yaşındaki Zehra Özkaya'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Yanarak hayatını kaybettiği belirlenen yaşlı kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne morguna kaldırıldı.