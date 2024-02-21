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Haberler Aydın Aydın'da kamyon yan yattı: 1 yaralı

Aydın'da kamyon yan yattı: 1 yaralı

Aydın Kuşadası'nda bir hafriyat kamyonunun freni patladığı ileri sürüldü. Olayda kamyon devrilerek yan yattı. Kaza sonucu yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.

İHA
Aydın’da kamyon yan yattı: 1 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi'nde freni patladığı ileri sürülen harfiyat kamyonu devrildi. Kazada yaralı sürücü kendi imkanlarıyla kamyondan çıktı.

Olay, Değirmendere Mahallesi Yavansu Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 BJT 051 plakalı harfiyat kamyonu inşaata ilerlediği esnada iddiaya göre freni patladı. Freni patlayan kamyon yan yatarak durabildi. Kaza sonrası bölgeye gelen ambulans ekipleri yaralı sürücüyü Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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