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Haberler Aydın Bakanlık imzaladı! Aydın'ın 5 ilçesinde 2055 yılına kadar...

Bakanlık imzaladı! Aydın'ın 5 ilçesinde 2055 yılına kadar...

Son dakika Aydın haberleri... Tarım ve Orman Bakanlığı, Aydın'ın Efeler, İncirliova, Koçarlı, Köşk ve Germencik ilçelerinde 2055 yılına kadar içme suyu karşılayacağı projeyi imzaladı.

İHA
Bakanlık imzaladı! Aydın’ın 5 ilçesinde 2055 yılına kadar...

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan ve sözleşmesi imzalanan proje ile Aydın'da beş ilçe ve mahallelerinde 2055 yılına kadar içme suyu karşılanacak.

"Aydın İçmesuyu Arıtma Tesisi 2. Kademe Proje Yapımı" işinin sözleşmesi imzalandı. İmzalanan sözleşme kapsamında, Aydın'ın Efeler, İncirliova, Koçarlı, Köşk ve Germencik ilçeleri ve bu ilçelere bağlı 47 adet mahalle olmak üzere toplam 53 adet yerleşim yerinin 2055 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla İkizdere Barajı ve Tabakhane Regülatöründen alınacak ham suyu arıtacak. Yapılacak olan 85 bin m3/günlük arıtma tesisi projesinin sözleşme bedelinin 4 milyon 900 bin TL olduğu, işin süresinin 640 takvim günü olarak belirlendiği öğrenildi.

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