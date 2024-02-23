İncirliova Başkan Kaya ile emin ellerde

Göreve geldiği 2019 yılından bu yana borçsuz ve gelir gider dengesi ile yönetilebilir bir belediye bütçesi oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Başkan Kaya, uyguladığı tasarruf tedbirleri ile hedefine ulaştı. İlk olarak geçtiğimiz aylarda 3 milyonun üzerinde işçi tazminatlarının ödenmesini sağlayarak belediyenin işçi borçlarını sıfırlayan Başkan Kaya, şimdi de ilçedeki esnaflara olan borcu bitirdi. Borçsuz İncirliova Belediyesi hedefi doğrultusunda belediyesinin ilçe esnafına olan borçlarının sıfırlanması ile belediyenin ilçedeki şahıs ve özel işletmelere borcu kalmamış oldu.

BÜTÇEDE DÜRÜSTLÜK

Kamuoyunu düzenlediği bir basın toplantısı ile bilgilendiren Başkan Kaya, "Hacizler, icralar bitti. İşçiye memura borç bitti. Bugün itibarı ile ilçemiz esnafına da borçlarımızı bitiriyoruz. İncirliova Belediyesi artık işçisine, memuruna ve İncirliova esnafına borcu olmayan borçsuz bir belediyedir. Göreve geldiğimiz günden bu yana uyguladığımız mali politikaların şimdi meyvesini topluyoruz. Özenle yürüttüğümüz tasarruf politikamız ile vatandaşlarımızın emaneti olan belediye bütçesinin her kuruşunu doğru ve dürüstçe kullanarak bu günlere geldik. Aynı dönemde ilçe esnafımızın da sürekli yanında olduk. Belediyemizin şu an itibariyle geçmişten gelen 31 milyon lira tutarında kamu borcu, yani devlete vergi borcu kaldı.

Titizlikle yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde bu kamu borcunun 14 milyon liralık kısmını sildirmek için kamu kurumlarıyla görüşmelerimiz devam ediyor. Devraldığımızda 36 milyon lira borç vardı şimdi devraldığımızdan çok daha az bir borç ile seçime gidiyoruz. İncirliova Belediyesi'nin 100 milyon lira borcu var diye dedikodu yapanların, hakkımızda ileri geri konuşanların kötü ve sinsi hesapları kursaklarında kaldı. Rabbime şükürler olsun. İncirliova halkına İncirliova Belediyesi'nin emin ellerde olduğunu gösterdik, söz verdik, işçiye, memura ve esnafımıza borcu bitirdik. İncirliovamıza hayırlı olsun" dedi.