İncirliova Belediyesi’nde hem tasarruf hem hizmet

Beş yıllık icraat dönemine ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Kaya, İncirliova'nın 5 yıl içerisinde büyük kazanımlar elde ettiğini belirtti. İlk olarak belediye bütçesini yönetilebilir bir duruma getirmek için çalışma başlattıklarını dile getiren Başkan Kaya uyguladıkları tasarruf tedbirleri ile kısa sürede gelir gider dengesini oluşturarak güçlü bir bütçe yolunda ilk adımlarını attıklarını kaydetti. Başkan Kaya, borçsuz bir İncirliova Belediyesi hedefi koyduklarını belirterek, haciz ve icraların önüne geçmenin yanı sıra 5 yıllık süreçte işçi, memur ve esnaf borçlarını sıfırlayarak devlete ödenecek tutar hariç, borçsuz bir İncirliova Belediyesi hedefine ulaştıklarının altını çizdi.

"YENİ DÖNEM ÇOK ÖNEMLİ"

Başkan Kaya 5 yıllık sürece ilişkin açıklamasında, "Zor bir dönemde aldığımız görevi, başarı ile yerine getirerek, kısıtlı imkânlarla büyük işlere imza attık. Bahane değil hizmet ürettik. Belediyemiz her yıl yapılan tüm mali denetimlerden sorunsuz bir şekilde geçmenin ötesinde kendisinden istenen tüm evrak ve belgeleri eksiksiz olarak sunması ve şeffaflığı ile teftiş komisyonlarının takdirini kazandı.

SOSYAL BELEDİYECİLİK

Bu süre zarfında sosyal belediyecilik hizmetlerimiz ile beraber ilçeye değer katacak pek çok yatırıma da imza attık. Ücretsiz hasta servisi, ikinci el eşya, kıyafet, gıda, yakacak destekleri ile hasta, yaşlı ve engellilere yönelik evde verilen hizmetlerimiz ile vatandaşlarımızın yanlarında olduk. Tamamladığımız 140 bin metrekare yeni yol yapım çalışması ile İncirliova tarihinin en büyük yol yatırımını hayata geçirdik. Tarihi Hangar Alanı'nın restorasyonunu yine bu dönemde tamamlayarak ilçeye Tarihi Hangar Kafe-Restoran ve Nikâh Salonu'nu kazandırdık.

Balık Restoran başta olmak üzere Nuri Deveci Deve Güreşi Alanı, Refik Doygun Galericiler Sitesi, Adnan Menderes Yürüyüş Yolu, içerisinde kafeterya ve sosyal donatı alanlarının da bulunduğu birçok çocuk oyun alanı gibi projelere imza attık. Kemal Uysal Eğitim Atölyesi, Tren Kütüphanesi, Dereağzı Köylü Pazarı ve Mesire Yeri gibi hizmetlerde sona gelirken Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Gençlik Merkezi, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Bireysel Antrenman Sahası gibi hizmetlerin ise yapımına başladık. Bu dönemde tasarruf ve yatırımları bir arada yürüterek ilçemize hizmet ettik. Bu sayede yeni hizmet dönemi çok daha büyük bir önem kazanmış oldu. Yeni dönemde devlet destekli yatırımların da artması ile yarınları garanti altına alacağız. Vatandaşlarımız bizimle gördü ki İncirliova emin ellerde. İncirliova Belediyesi 'kaya' gibi sağlam ve kararlı adımlarla geleceğe yürüyor" dedi.