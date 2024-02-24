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Aydın'ın Efeler'de duyarsız vatandaşların hedefi haline gelen Tabakhane deresi yine çöplüğe döndü. Aydın'ın Paşa Yaylası'ndan doğanrak Efeler'den geçen Tabakhane Deresi, defalarca temizlense de, yeniden atılan çöpler dolayısıyla adeta yine çöplüğe döndü. Her gün binlerce kişinin gelip geçtiği Zafer Meydanı'nda dere içerisinde olan çöpler, çevre sakinlerini de rahatsız etmeye başladı. Hem kötü görüntü hem de zaman zaman oluşan pis kokudan dolayı duruma tepki gösteren vatandaşlar, dereye çöp atanlara yaptırım uygulanması gerektiğini ifade ederek soruna kesin çözüm bulunmasını istedi.