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Haberler Aydın Direksiyon basında uyku ölümle sonuçlandı

Direksiyon basında uyku ölümle sonuçlandı

KAZIM YÖRÜKCE
Direksiyon basında uyku ölümle sonuçlandı
AYDIN'IN Köşk ilçesinde direksiyon başında uyuyan sürücü zincirleme trafik kazasına neden oldu. Ali İhsan Mete (40) idaresindeki otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon başında uyuklaması nedeniyle kontrolden çıkıp aynı istikametteki Gökhan Gedik'in kullandığı TIR'a arkadan çarptı. Süleyman Çağatay Çoktutal, idaresindeki otomobil de kazaya karışan diğer otomobile çarptı. Zincirleme kazada Mehmet Bayrak'ın olay yerinde hayatını kaybederken Ali İhsan Mete, Süleyman Çağatay Çoktutal ile Eda Çoktutal yaralandı.
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