Horoz dövüştüren 9 kişiye 122 bin lira ceza kesildi

AYDIN'IN Efeler ilçesinde bir çiftlikte horoz dövüştürürken suçüstü yakalanan 9 kişiye para cezası kesildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde horoz dövüşü yapıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenledi. Horoz dövüşünün yapıldığı alandaki aramalarda 5 Hint horozu, 3 horoz taşıma el çantası, ring ve kafesler ele geçirildi. Ekipler, horoz sahipleri ile bahis oynayan 9 kişiye toplam 122 bin 769 lira para cezası uyguladı. Horozlar, Aydın İl Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.