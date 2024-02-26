Defne bebek hayata tutunmaya çalışıyor

Aydın'ın Buharkent ilçesinde solunum cihazına mahkum kalan 9 aylık Defne Akıncı'yı yaşatabilmek için ailesi yardım bekliyor. Buharkent'te engelli Dudu ile Niyazi Akıncı çiftinin kızı Defne, 3 ay önce öksürük şikayetiyle hastaneye götürüldü. Solunum sıkıntısı çeken bebeğin, rahat nefes alıp verebilmesi için boğazından delik açıldı. Solunum cihazına bağlanan minik Defne'nin tedavisi sürürken doktorlar tarafından aileye cihazı alması söylendi. Engelli maaşı ve bakım aylığı ile geçimlerini sürdüren Akıncı ailesi, cihazı alabilmek için Buharkent Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurdu. Anne Dudu Akıncı, "Ben kendim felçliyim, eşim de bana bakıyor. İmkanlarımız çok kısıtlı. Kızımın daha iyi şartlarda bakımının yapılması gerektiğinden destek bekliyoruz" dedi.